Cessione Taranto, ore decisive per il passaggio al fondo Apex: ma occhio alla penalizzazione

A Taranto il calcio potrebbe presto chiamarsi ‘soccer’. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la cessione del Taranto sarebbe ormai vicinissima. Massimo Giove, attuale proprietario, è sul punto di cedere la società pugliese al ricco fondo angloamericano Apex.

Nella giornata di ieri, secondo la Rosea, sarebbe arrivato il bonifico a coprire parte dell’operazione. Nell’operazione sarebbe stato decisivo il ruolo di alcuni rappresentanti del Comune pugliese. La cessione definitiva del Taranto dovrebbe essere annunciata in una conferenza stampa presso Palazzo di Città.

Il Taranto si prepara a vivere una nuova era con una disponibilità economica, prospettive e obiettivi decisamente accattivanti, in grado di cambiare le dinamiche del campionato di Serie C (se non in questa stagione, sicuramente dalla prossima). A proposito della stagione attuale però, è da segnalare la possibilità di una penalizzazione in classifica in arrivo.

Nella giornata di ieri il Taranto era chiamato a pagare tutti gli emolumenti, ritenute IRPEF, contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti, sino alla chiusura del I° bimestre 1 luglio/31 agosto 2024. Se non fosse stata rispettata la scadenza per il Taranto sarebbe impossibile evitare il -2 in classifica.

