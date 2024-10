Catona, la strada della vergogna: rifiuti, sterpaglie, fetore, voragini. L’ira dei cittadini: “nessuno ha risposto alle segnalazioni”

StrettoWeb

Rifiuti, sterpaglie, voragini, fetore dell’immondizia. Una vergogna, che impedisce anche di trascorrere quel tratto a piedi. Stiamo parlando della Via Tratti Catona, zona nord di Reggio Calabria, la cui condizione è stata segnalata a StrettoWeb da una cittadina, la signora Pirroni Lacava. La stessa, da settimane, prova a mettersi in contatto con chi di dovere, con il Comune, nello specifico con il settore Ambiente, e ha anche scritto al Sindaco, nonché a Ecologia Oggi. Risultato? Il nulla, tanto da costringere la lettrice a rivolgersi alla stampa.

La lettera al Comune

Così, qualche giorno fa, la cittadina scriveva al Comune: “In questa strada si è creata una situazione a dir poco disastrosa e grave. Strada piena di rifiuti, rovi e sterpaglie che hanno invaso parte della strada e ostruito il passaggio delle automobili. Per non dire che è impossibile transitare pure a piedi, perché oltre al fetore della spazzatura è le sterpaglie ci sono pure delle buche. Ho segnalato la situazione ad “ecologia oggi” mandando pure le foto ma nulla di fatto. Preciso che all’ufficio urbanistica questa zona risulta “residenziale edificabile” ed è veramente vergognoso. Se attenzionata da parte del comune sarebbe la zona più bella di Catona. Questo è il periodo di incendi per cui si rischia parecchio. Chiedo dunque un Vs intervento immediato”.

L’email al Sindaco

Non è mancata la ramanzina al Sindaco, che però non ha mai risposto alla donna. “Cito il suo slogan ‘nessuno resterà da solo’, le scrivo per dirle che non è così. Lei come sindaco è ammirevole in quanto cerca di dare un po’ di lustro a questa città, sistema il lungomare pensa ai giovani con campi sportive, parchi ed altro, tutto molto bello. Ma è come entrare in una casa è trovare il salotto tutto pulito e perfetto, ma non può dire che la casa sia pulita perché non ha visitato le altre camere. Questo per dirle che la sua amministrazione ha volutamente ignorato la collina di Catona. Come possiamo parlare ai giovani di senso civico, quando chi di competenza non dà risposte alle loro segnalazioni?”, le parole della donna rivolte al primo cittadino.

“Ebbene, in via tratti (zona collinare) c’è una situazione disastrosa e vergognosa. I rovi e le sterpaglie hanno invaso la strada restringe dola, con difficoltà passa una macchina, ci sono molte buche oltre ai rifiuti che vengono abbandonati ai bordi della suddetta via. Questa strada collega Catona a villa s. G.ppe da un po’ non è più illuminata e di notte viene percorsa da ragazzi con motorini, lei capisce il pericolo. Ho mandato una e mail all’ufficio Ambiente, ho interpellato Ecologia Oggi mandando le foto, ma nulla di fatto. Ho precisato che è un periodo di incendi, quindi capisce bene la situazione. È così complicato organizzare la pulizia di questa via? Preciso che risulta “zona Residenziale Edificabile” proprio una bella beffa. Non voglio credere che bisogna rivolgersi al Sig. Prefetto o altro. Lei ha l’autorità per intervenire. Scusi il mio sfogo ma per queste situazioni mi vergogno di essere cittadina di Reggio Calabria. La ringrazio e spero presto in un suo intervento”.

“Questa non è zona di elettorato”

A questi accorati appelli, nessuno ha mai risposto. E fa riflettere. Rivolgendosi alla redazione di StrettoWeb, la cittadina si è fatta un’idea: “penso di aver capito il perché qua non viene fatto questo lavoro, né di pulizia né di niente. Questa non è una zona di elettorato, è una zona fantasma, siamo pochissime case, non c’è elettorato qui, amici non ce ne sono. Lo dico perché a Catona sono state pulite e riasfaltate anche strade di minore importanza”.

