Catanzaro, il sindaco: “parametri dell’acqua ancora non in regola”

“Preferisco prendermi tutti gli improperi del mondo piuttosto che una sola persona abbia un problema di salute a causa della presenza di batteri nell’acqua. Siamo al lavoro h 24 con Sorical e Asp per risolvere una situazione delicata che ieri sembrava essere stata superata“. Lo afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita in relazione all’ordinanza che, nel capoluogo regionale, ha limitato l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile.

“Abbiamo fatto bene – aggiunge Fiorita – a non fidarci del primo esito positivo e attendere le nuove analisi, che purtroppo confermano ancora parametri non in regola. Il monitoraggio è continuo e non appena avremo il via libera dall’Asp elimineremo il divieto. Mi rendo conto che in situazioni come quella che stiamo vivendo, segnata dall’incertezza, cresce nei cittadini il bisogno di avere il maggior numero possibile di informazioni. Ed è proprio per venire incontro a tale esigenza che abbiamo convenuto con l’Azienda sanitaria provinciale – sottolinea il sindaco di Catanzaro – che tutti i risultati delle analisi effettuate sui campioni d’acqua saranno resi pubblici non appena se ne avrà l’esito”.

