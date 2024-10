Catanzaro, salvano due persone che stavano affondando in mare. Il Comune li premia: “impegno e coraggio”

StrettoWeb

Il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e il Vice Sindaco Giusy Iemma hanno ricevuto a Palazzo de Nobili alcuni cittadini che, nei giorni scorsi, si sono distinti per aver soccorso, partendo dal Porto di Catanzaro, due persone disperse, in alto mare, contribuendo in maniera determinante a salvare loro la vita.

A Davide De Vito, Alessio Lamonica, Danilo Citraro, Raffaele Primo e Alex Rania, accompagnati dai loro familiari, sono state consegnate per l’occasione delle pergamene ed una targa di encomio per il generoso slancio ed il profondo senso di altruismo con cui – affrontando coraggiosamente il rischio a grazie all’imbarcazione messa a disposizione da Rosario Alcaro – hanno tratto in salvo Santo Paone, finito pericolosamente a lungo in balia delle onde, e Mario Gigliotti, rimasto a bordo del natante di cui si era perso il controllo a causa del maltempo.

Le parole di Sindaco e Vice Sindaco

Un momento emozionante che il primo cittadino ha presieduto, affiancato, tra gli altri, dai consiglieri comunali Giovanni Costa, Igea Caviano, Francesco Assisi e Rosario Mancuso. “E’ bello poter oggi raccontare e festeggiare una storia a lieto fine, che testimonia il senso di solidarietà e gli alti valori di cui è ricca la comunità catanzarese”, ha sottolineato il sindaco Fiorita.

A fare eco alle sue parole anche l’intervento del Vice Sindaco e assessore alle Politiche del mare, Giusy Iemma, nell’elogiare il gesto di quanti si sono prodigati per venire in aiuto del prossimo, esprimendo profonda gratitudine: “Una preziosa testimonianza di impegno e coraggio, che dimostra la cultura della solidarietà e dell’accoglienza della nostra comunità di cui andiamo fieri. La cerimonia di oggi, dedicata a chi si è reso protagonista di operazioni di salvataggio in mare, ha la finalità di onorare la dedizione e l’abnegazione di coloro che mettono a rischio la propria vita per salvare altre persone in pericolo. Per tale motivo, li inviteremo a raccontare la propria storia alla prossima Giornata mondiale di prevenzione dell’annegamento”.

