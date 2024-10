A Catanzaro in fila per ottenere la propria razione di acqua minerale

StrettoWeb

Documento d’identità in mano e file piuttosto ordinate per ottenere la propria razione di acqua minerale: due cartoni a testa. E’ la soluzione adottata dal Comune di Catanzaro per venire incontro ai bisogni dei residenti del centro storico alle prese con i problemi legati alla non potabilità dell’acqua che da giorni affligge la città. La distribuzione è stata attuata in tre punti strategici del centro storico: Piazza Matteotti, Piazza Roma e viale dei Normanni.

Impegnati in questa operazione di emergenza, messa in atto anche grazie alla disponibilità dell’azienda Leo per la fornitura di 14 mila bottiglie di acqua minerale e della ditta fratelli Critelli che ha messo a disposizione degli autocarri per il trasporto ai punti di distribuzione, i volontari del gruppo cittadino di Protezione civile e gli agenti della Polizia locale. L’Amministrazione comunale, inoltre, a causa della situazione venutasi a creare, ha anche coinvolto i marchi della grande distribuzione organizzata Conad, Coop, Despar, Eurospin che hanno aderito all’invito a calmierare, per questo periodo di emergenza, i prezzi di vendita delle bottiglie d’acqua.

Intanto sempre sul fronte idrico, diventato campale in questi giorni per la città capoluogo di regione, c’è da registrare anche stamane, tra via Indipendenza e piazza Matteotti, in una delle aree nevralgiche della città, l’improvvisa rottura della condotta che ha prodotto una fuoriuscita d’acqua e problemi alla circolazione stradale. Sul posto, a poca distanza da uno dei punti di distribuzione delle bottiglie di minerale alla cittadinanza, dove è stato divelto anche l’asfalto, è intervenuta la Polizia locale e gli operai di un’impresa che sta operando per riparare la perdita. Disagi per le code di auto e bus in transito che hanno intasato il traffico.

Individuate anomalie alla rete idrica a Catanzaro, si lavora per il ripristino

“Le operazioni e le manovre effettuate, la scorsa notte, lungo la rete idrica comunale dalle squadre degli uffici tecnici comunali, coadiuvate da un ingegnere specializzato, hanno consentito finalmente di individuare e, conseguentemente, superare il problema della non potabilità dell’acqua nel centro città. Grazie alle attività di monitoraggio è stato possibile far emergere un’anomalia nei processi di distribuzione dell’acqua nel centro storico che, unitamente alle perdite occulte, sarebbe all’origine della lieve contaminazione riscontrata dalle analisi dell’Asp”. E’ quanto si afferma in una nota del Comune di Catanzaro.

“Un lavoro capillare – è scritto nella nota – che ha permesso di localizzare i punti critici presenti sotto la sede stradale in prossimità di via Indipendenza, così da consentire gli opportuni interventi di ripristino e regolarizzazione del servizio. A tal fine si è reso necessario chiudere i serbatoi, per cui si registreranno disagi all’erogazione del servizio nel corso del pomeriggio e rallentamenti al traffico. La circolazione è stata, comunque, garantita grazie ad un pronto intervento di messa in sicurezza e pulizia delle strade in un breve arco di tempo”.

