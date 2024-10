Catania: asini raggiungono la pista dell’aeroporto, scoperto allevamento abusivo

StrettoWeb

Blitz della polizia in un grande parcheggio, nella zona Fontanarossa, dove agenti della squadra a Cavallo della Questura di Catania, e veterinari dell’Asp, hanno scoperto un allevamento di asini abusivo. Nei giorni scorsi, si legge in una nota, alcuni animali erano fuggiti dall’area, raggiungendo la pista del vicino aeroporto mettendo in pericolo se stessi e la circolazione aerea e messi subito in sicurezza.

Il titolare dell’area ha subito sanzioni per circa 8 mila euro per irregolarità varie riscontrate dai poliziotti. Controlli sono stati eseguiti anche in quattro stalle nel quartiere San Cristoforo.

