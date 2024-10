Catania: anziana colpita da infarto salvata dalla Polizia

StrettoWeb

E’ stata salvata grazie all’immediato intervento della Polizia di Stato, una donna di 78 anni di Caltagirone colpita da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. La donna ha accusato un malore improvviso e ad accorgersi dell’anziana riversa per terra è stata la figlia che ha subito dato l’allarme. Ad intervenire immediatamente sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone che, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, hanno raggiunto la casa indicata dalla Sala Operativa, in via Balatazze, trovando l’anziana in arresto cardiaco, con accanto la figlia.

I poliziotti hanno attivato le procedure di soccorso e hanno praticato immediatamente le manovre salvavita che hanno consentito alla malcapitata di riprendere coscienza. Dai successivi controlli sanitari è emerso che la donna aveva accusato un infarto e l’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato ha scongiurato conseguenze ben più gravi per la donna che, al momento, si trova ricoverata nell’Ospedale cittadino per tutte cure necessarie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.