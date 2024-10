A Castrovillari Calàbbria Teatro Festival XII edizione “La Meraviglia” | INFO

StrettoWeb

Castrovillari. L’immagine che accompagnerà la XII edizione del Calàbbria Teatro Festival progetto dell’Associazione Culturale “Khoreia 2000” direzione artistica Rosy Parrotta, direzione organizzativa, Angela Micieli in programma a Castrovillari dal 16 al 20 ottobre 2024, è appunto il sapersi meravigliare, fermarsi e imparare a contemplare e assaporare il tempo.

“Bisogna rintracciare in questa breve storia, ognuno a proprio modo, il messaggio di lancio della XII edizione del Calàbbria Teatro Festival. A voi la meraviglia, a voi tracciarne il ricordo”. È quanto riferisce Rosy Parrotta, direttrice artistica del Festival, in merito all’immagine scelta per l’edizione 2024, il cui scatto fotografico è stato realizzato da Tommaso Barone e Fabrizio Burreci. “Arriva l’idea da sviluppare, dal progetto grafico al programma e siamo sempre pronti a stupirci. Come i bambini protagonisti della foto. E lo facciamo anche guardando indietro, alle edizioni precedenti che tanto hanno detto e in cui tanto è stato fatto. Non ci risparmiamo mai”. “In questa edizione ho aperto anch’io la mia scatola dei ricordi, di vita e artistici, per condividerli con chi avrà il piacere di esserci. Spero tanti!”. Aggiunge Angela Micieli, direttrice organizzativa del Festival. Il Calàbbria Teatro Festival è un viaggio fatto di: Spettacoli – Corti Teatrali – Mostre – Incontri Culturali – Laboratori.

Si parte MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2024 ore 19:00 // Teatro Vittoria con la presentazione della silloge “Di vecchi canti e nuovi disincanti” di Angela Micieli. Una lettura della realtà intima e condivisa come antidoto e cura agli affanni odierni, una scrittura della realtà propria e degli altri come dimensione di vissuto e di esperienze. A seguire inaugurazione della mostra delle opere di Angela Micieli. Le opere potranno essere visitate fino al 20 di ottobre.

VENERDI’ 18 OTTOBRE 2024 ore 21:00 // Teatro Sybaris “HOSPICE. Vite dentro Testo e Regia Rosy Parrotta, con Marco Fioravante, Francesco Gatto, Angela Micieli, Giovanni Pisani, Rosa Tedesco Voce Off Dario De Luca Disegno Luci Mario Parrotta. Produzione KHOREIA 2000 Un racconto intimo e personale che diventa corale nel momento della condivisione. HOSPICE. Vite dentro è una storia fatta di tante storie che si intrecciano tra loro. Durata: 70 minuti

Sabato (ore 21.00) e Domenica (ore18.00), al via il Festival dei Corti Teatrali; in scena al Teatro Sybaris. SABATO 19 OTTOBRE 2024 ore 21:00 // Teatro Sybaris MIA MADRE NON VOLEVA CANTARE Di e con Giuseppe Arnone Regia Claudio Zarlocchi durata 30 minuti. LACRIME LUCANE Tratto dallo spettacolo MON AMOUR Con Alessandra Romano Testo e Regia Amedeo De Paolis Durata: 10 minuti 1963 con Giacomo Seca e Sabrina Ponticelli Scritto da Giacomo Seca e Sabrina Ponticelli, con la supervisione di Claudia Genolini. Regia di Claudia Genolini Aiuto Regia Benedetta Craglia. Durata: 20 minuti. L’ULTIMA MOSSA Con Alessandro Piazzolla e Rosa Dicuonzo Regia Alessandro Piazzolla Produzione Teatro Fantàsia Foto Dante Peschechera Durata: 12 minuti.

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024 ore 18:00 // Teatro Sybaris. DIO Con Ivan Padrone, Marco Mulattieri e Arianna Corsetti Scritto e diretto da Simone Ignagni Scenografia e costumi Caterina Simeoli Trucco Sabrina Ventura Durata: 20 minuti. DI VENTRE E DI ARREVUOTO Drammaturgia e regia Deborah Di Francesco Aiuto regia Valentina Coppola In scena Deborah Di Francesco e con la partecipazione di Valentina Coppola Durata: 30 minuti. REZ – VIAGGIO Produzione Orchi_dee liberamente ispirato ad “Altri Libertini” di Pier Vittorio Tondelli adattamento Orchi_dee Con Eleonora Gusmano e Alessandro Romano Regia Eleonora Gusmano Movimento scenico Daria Greco Video Valerio Serafini Live electronics e sound engineer Alessandro Romano Ph. Giovanna Onofri Durata: 18 minuti.

IL LETTO. EPISODIO “CREDIMI”. Con Marco Fioravante e Valentina Puccini Durata: 25 minuti. A seguire Cerimonia di premiazione Miglior Corto – Premio Giuria Popolare. Premio realizzato per l’occasione da M° Stefano Marino – Orafo Gioielli Marino – Castrovillari. L’Evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Castrovillari ed inserito nel brand, Castrovillari città festival con l’apporto del Parco Nazionale del Pollino e la Gas Pollino.

