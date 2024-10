Campo di Archi, nuovo capitolo: partiti i lavori di riqualificazione. Costi e tempi

StrettoWeb

“Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di rigenerazione del campo di calcio di Archi, zona nord di Reggio Calabria. L’intervento, da 500 mila euro, è finanziato con fondi del Pnrr e la conclusione dei lavori è prevista in 120 giorni. Il progetto prevede la messa in opera del manto erboso in sintetico che darà nuova vita ed una migliore funzionalità al campo sportivo di Archi. L’obiettivo del progetto è quello di completare complessivamente l’area sportiva, già oggetto, negli anni passati, di un intervento funzionale”.

Così in una nota il Delegato Comunale allo Sport Gianni Latella in merito ai lavori di riqualificazione del campo sportivo di Archi, già oggetto negli anni di lavori, inaugurazioni e abbandoni. Ora si riparte con un nuovo capitolo, questa volta – si spera – definitivo.

