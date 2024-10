Cammina Natura 2024, 19 escursioni in Sicilia | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

La Sicilia partecipa alla 6a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche con focus specifici sulla natura e la sua biodiversità, le tematiche dell’economia circolare e del turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità – Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Touring Club Italiano, Legambiente, Pefc Italia, Trip&Trek (l’App per amanti delle escursioni) e il sostegno di Marsh.

Circa 20 proposte in Sicilia, fra cui segnaliamo, il 26 ottobre, nella splendida cornice di Siracusa, “La fonte Ciane tra mito e natura” passeggiata leggera nella quale ammirare lussureggianti piante di papiro. Sempre nel siracusano “Vendicari con le sue meraviglie naturalistiche e storiche”, per un cammino nei 1512 ettari della riserva, un luogo magico ricco di natura, storia e cultura. Mentre per chi sarà a Pantelleria “Escursione a punta Spadillo fra le lave del Khaggiàr”. Domenica 27, sulla costa occidentale trapanese, un insolito “Trek & Yoga R.N.O. Monte Cofano tra miti, leggende e falesie dolomitiche”, per una passeggiata ricca anche di meditazione.

“La nostra associazione anche quest’anno ha messo in campo con entusiasmo e generosità la propria esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Una occasione per far conoscere il ruolo prezioso svolto dalle guide professioniste nei territori, per lo sviluppo dell’eco-turismo e la salvaguardia di aree a volte poco conosciute”.

Per info e dettagli per le escursioni: https://www.aigae.org/camminanatura-2024/?regione=Sicilia

