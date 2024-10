Cammina Natura 2024: 18 escursioni in Calabria | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

La Calabria partecipa alla 6a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche con focus specifici sulla natura e la sua biodiversità, le tematiche dell’economia circolare e del turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità – Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Touring Club Italiano, Legambiente, Pefc Italia, Trip&Trek (l’App per amanti delle escursioni) e il sostegno di Marsh.

Molte le passeggiate previste in territorio calabro, fra cui segnaliamo, il 26 ottobre “Da Pentedattilo a Bagaladi” per conoscere la Calabria grecanica sui crinali di un borgo abbandonato da cui ammirare lo Jonio, lo Stretto di Messina e l’Etna. Sempre il 26 anche una serata sulla Sila per ammirare la volta celeste con “Tra le stelle a Serra Stella” a circa 1700mt di altitudine. Domenica 27 si parte, invece, alla volta de “La valle dei mulini lungo il sentiero dell’inglese”, un cammino ad anello con partenza da Bova, uno dei borghi più belli d’Italia all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

“La nostra associazione anche quest’anno ha messo in campo con entusiasmo e generosità la propria esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Una occasione per far conoscere il ruolo prezioso svolto dalle guide professioniste nei territori, per lo sviluppo dell’eco-turismo e la salvaguardia di aree a volte poco conosciute”.

Per info e dettagli per le escursioni: https://www.aigae.org/camminanatura-2024/?regione=Calabria

