Camigliatello Silano, gli arcieri Club Lido concedono il bis di medaglie

StrettoWeb

A distanza da una settimana, quando la competizione era stata organizzata dagli arcieri della Sila del presidente Fulci Evaristo, domenica 13 ottobre a organizzare l’evento sportivo sono stati i Black Archery Club del presidente Bonavita.

La società Catanzarese degli Arcieri Club Lido partecipa all’evento, non mancano le medaglie e i minuti di podio. Il bis, come per la domenica precedente lo concedono con l’oro Anastasia Poerio Piterà nella divisione compound juniores seguita dal bronzo di Ludovica Fabio, Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo Master e Sofia Sgotto nell’olimpico allieve che dopo l’argento di domenica scorsa questa volta sale sul gradino più alto del podio.

Altro oro viene dall’olimpico juniores con Francesco Poerio Piterà, mentre il bis lo concede anche la squadra juniores femminile compound con Anastasia Poerio Piterà, Fabio Ludovica e Canino Letizia che bissano il successo della domenica precedente.

Presente sul campo gara oltre al mister Poerio Piterà Edoardo, anche il responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale, il quale si è a lungo complimentato con i ragazzi per gli ottimi risultati raggiunti. Le attività della società Club Lido, programmate con tutto lo staff tecnico prevedono ora un periodo di riposo per i ragazzi dal punto di vista gare, proseguendo con gli allenamenti e preparazione sportiva per le prossime competizioni previste anche in terra Lucana per il mese di Novembre.

Un ringraziamento, aggiunge il Vice Presidente Poerio Piterà Edoardo, va come sempre ai genitori che seguono i ragazzi, Pino Canino, Gulia Sabina, Maurizio Sgotto e le relative famiglie, senza le quali tante attività sarebbero più difficili da gestire, non manca il nostro ringraziamento a chi ci sostiene Gillo Gold Medal del sempre disponibile Vittorio Frangilli, GasPro e Christian Striuli per le performanti alette, Tech4Green e Salvo Scuto, Villa Marinella e Il Semaforo Sila.

Un grazie anche alla organizzazione che ha reso questa giornata speciale proprio in concomitanza con la sagra del fungo di Camigliatello Silano, che ha permesso un dopo gara entusiasmante per i ragazzi in visita nel centro turistico Silano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.