Calcio, la Virtus Messina tessera l’attaccante Salvatore Nizzari

Due giornate di campionato sono già andate in archivio, ma la Virtus Messina non smettere di battere colpo su colpo anche in ciò che concerne il mercato. La società “è lieta di accogliere, nella propria famiglia, l’attaccante Salvatore Nizzari. Nato il 3 settembre del 1993, Nizzari muove i primi passi con la maglia dell’ACR Messina, con cui esordisce anche in prima squadra nel campionato di Serie D. Nella stagione 2012/2013 il passaggio alla Gallicese, formazione calabrese con cui arriva a disputare i Play-Off del campionato di Promozione. Ulteriori esperienze nella medesima categoria con le maglie di Messana, Gescal e Merì (con cui completa la stagione 2019/2020, da dicembre fino allo stop imposto dall’emergenza sanitaria), che completano l’itinerario di un profilo ben navigato nel panorama calcistico peloritano e regionale”.

“Subentrato nella gara del “Comunale” di Itala, all’esordio dal primo minuto Nizzari non ha deluso le aspettative, timbrando il cartellino nel successo per 4-1 contro la Juvenilia di domenica scorsa: un ottimo biglietto da visita, che speriamo possa essere la prima di una grande serie di gratificazioni, personali e collettive”.

