Calcio da Tavolo, il Messina Table Soccer affronta il girone di andata in Serie B

Un Messina Table Soccer rinnovato torna, questo weekend, alla sede federale Fisct di Colleferro per affrontare il girone di andata della Serie B, dopo la salvezza ottenuta ai play-out lo scorso 14 aprile. Al palazzetto Alfredo Romboli della cittadina romana si disputeranno le gare di A, B e C (divisa in due gironi), per un totale di 48 squadre. In Serie B, dopo il girone di ritorno che si disputerà ad aprile del 2025, sono ancora previste tre promozioni (1a e 2a classificate direttamente più vincente playoff fra 3a e 4a) e tre retrocessioni (11a e 12a classificate direttamente più perdente playout fra 9a e 10a).

Il sestetto giallorosso vede quest’anno la novità dei due stranieri tesserati dai giallorossi ad agosto: il nazionale inglese Elliott Bellefontaine ed il ritorno del maltese, appena laureatosi Campione del Mondo Veteran, Mario Camilleri. Spina dorsale del team peloritano saranno sempre i giovani atleti Alessandro e Riccardo Natoli, quest’ultimo fresco vincitore del titolo Mondiale a squadre Under 20, ed Armando Giuffrè; completa l’organico della prima squadra l’esperto Rosario Ifrigerio, alla terza stagione con la maglia del Messina.

Il calendario

La Serie B quest’anno vedrà ai nastri di partenza dodici squadre davvero competitive, non si intravedono assolutamente formazioni materasso. Si comincia oggi: al primo turno subito un avversario tosto per il team peloritano, Bagheria, retrocessa l’anno passato dalla serie A. Alla seconda giornata altra squadra proveniente dalla Serie A, il Perugia. Al terzo turno scontro con SPQR Roma, squadra che l’anno scorso perse i play-off promozione contro Casale, mentre alla quarta giornata il Messina affronterà il derby contro il Catania.

Alla quinta giornata l’avversario sarà Master Sanremo, team molto esperto, che l’anno scorso sfiorò la Serie A; alla sesta sarà il turno della Sessana, neo-promossa in B e che due anni fa lottò fino alla fine con il Messina in Serie C, classificandosi al primo posto, poi perso in modo rocambolesco ai play-off; la gara con i gialloblu campani concluderà gli incontri del sabato. La domenica si riprenderà con il settimo turno, sfida contro Sombrero San Miniato, avversario sempre ostico, ottava giornata gara contro l’esperta Subbito Gol Ferrara, poi Ascoli al nono turno, squadra anch’essa retrocessa dalla A, il Foggia alla penultima giornata ed infine gara contro Eagles II Napoli, che chiuderà il girone di andata.

