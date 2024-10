Calcio a 5: seconda sconfitta consecutiva per il Messina Futsal

StrettoWeb

Seconda sconfitta consecutiva per il Messina Futsal, battuto, al “PalaLaganà”, dal Città di Acri per 4-2 nella 3ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo un inizio equilibrato, i calabresi, più pericolosi in fase offensiva, sbloccano il punteggio al 13’ grazie al gol di Giudice, che finalizza una veloce ripartenza. I giallorossi reagiscono, creando alcune buone occasioni. In particolare, Emiliano Baloira viene murato sul più bello nel finale di tempo.

In avvio ripresa, Matias Sanz, servito da Gaetano Centorrino, pareggia con uno spettacolare diagonale. Lo stesso Centorrino potrebbe operare il sorpasso, ma la sua battuta a colpo sicuro viene respinta sulla linea da un avversario. Al 13’ Galindo riporta in vantaggio gli ospiti, insaccando la sfera con un angolato tiro da fuori. Il 3 a 1 lo realizza Pagliuso, mentre il poker arriva con l’autorete di Centorrino, che, inavvertitamente, appoggia all’indietro il pallone mentre il quintetto peloritano sta adottando la rischiosa tattica del “quinto di movimento”. I successivi assalti di Piccolo e compagni producono soltanto il centro di Sanz, che rende meno pesante il passivo.

Giovanile

Esordio vittorioso, invece, per l’Under 19 nazionale sul campo del Città di Adrano, battuto per 3 a 2 (a segno Centorrino, autore di una doppietta e Stefano Lo Presti). Buona la prestazione fornita dalla squadra allenata da Salvatore D’Urso.

Risultati: Futsal Canicattì-Castellana 6-1; Audace Monopoli-Bitonto 3-4; Canosa- Futsal Mazara 6-7; Messina Futsal-Città di Acri 2-4; Sammichele-Ecosistem Lamezia 5-4; Soverato-Gear Piazza Armerina 3-3.

Classifica: Futsal Canicattì 9; Bitonto, Lamezia e Sammichele 6; Audace Monopoli, Futsal Mazara e Soverato 4; Messina Futsal, Canosa, Città di Acri e Castellana 3; Gear Piazza Armerina 1.

