Calcio Femminile, la SSD UniMe si prepara a una stagione da protagonista

Si alza il sipario sulla stagione della prima squadra femminile di calcio della SSD UniMe, che esordirà in Coppa Italia domenica 13 ottobre. Dopo diverse settimane intense dedicata alla preparazione atletica, realizzata presso il campo da calcio della Cittadella Sportiva Universitaria, adesso è arrivato il momento di fare sul serio per la compagine universitaria, che punta a svolgere un campionato di Eccellenza da protagonista.

Per il team di calcio femminile è stato inevitabile puntare su una base di giocatrici riconfermate dalla scorsa stagione, alle quali si sono aggiunti nuovi interessanti innesti (Elena Saraò, Violante Raymo, Marilina Maisano, Angelica Bottari, Giulia Lucchesi ed altre giocatrici in arrivo). Il perfezionamento della squadra ha interessato anche lo staff e dalla continuità del settore giovanile, con l’inserimento nella rosa della prima squadra di alcune giovanissime atlete, con l’obiettivo di creare una squadra ancora più competitiva dello scorso anno.

Esordio stagionale per il team universitario in Coppa Italia, che scenderanno in campo nella prima gara di andata Domenica 13 ottobre, ore 15:30, al comunale AciCastello in casa dell’Alpha Sport. Gara di ritorno è in programma Sabato 19 Ottobre, ore 18:30, all’Ambiente Stadium Messina. Per l’inizio del campionato di Eccellenza, invece, si deve attendere il weekend del 26 ottobre.

