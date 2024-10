Calcio a 5, pari di prestigio per la Rhegion: nel derby è 3-3 | HIGHLIGHTS

StrettoWeb

A distanza di sette giorni dalla prima storica vittoria ottenuta in serie C1, la Rhegion, all’esordio casalingo stagionale, ottiene un altro prestigioso risultato in questo inizio di torneo scintillante. I ragazzi di mister Iracà, ancora una volta falcidiati da assenze importanti, riescono ad impattare con un Reggio Calabria C5 costruito con il chiaro obiettivo di competere ai vertici della classifica, grazie ad una prestazione tutta cuore, agonismo e determinazione dinanzi ad una cornice di pubblico degna di palcoscenici superiori, per un Pala Attinà colmo ben oltre i posti a sedere a disposizione.

La partita

La gara, bellissima ed intensa, è stata caratterizzata da un continuo botta e risposta in cui gli amaranto, per ben tre volte, sono riusciti a recuperare lo svantaggio offrendo uno spettacolo esaltante per un 3-3 finale che ha divertito sia i tantissimi spettatori presenti che i numerosi tifosi collegati alla diretta Fb, che seguono da ogni parte d’Italia le imprese di questa bellissima realtà locale. A contare il numero di occasioni da gol create, probabilmente la Rhegion avrebbe meritato addirittura l’intera posta in palio, ma tutto sommato il pareggio è il risultato più giusto. Il “bollettino di guerra” al termine di questa gara riporta una forte contusione al piede per due giocatori ed una distorsione al ginocchio per un altro, ma la perdita più grave è rappresentata dalla lavagnetta del mister (a cui tiene tantissimo) che al gol del pareggio finale ha avuto la peggio con un decollo in orbita e conseguente smarrimento di tutte le preziose pedine magnetiche. Si prevedono pertanto parecchi “scaloni” di ritorsione in settimana!

I quattro punti in due partite conquistati, se vogliamo, quasi in maniera eroica da una Rhegion incerottata ed al debutto assoluto in questa categoria al cospetto di avversari più quotati ed attrezzati, costituiscono certamente un ottimo viatico per un prosieguo di torneo che si spera possa regalare presto nuove soddisfazioni ai supporter, magari riuscendo a recuperare, sin dal prossimo impegno in quel di Cariati (CS), qualche elemento importante che possa dare respiro alla rosa e consentire maggiori rotazioni in campo. Di sicuro i sostenitori non vedono l’ora di veder tornare in campo i ragazzi della Rhegion, che regalano emozioni indescrivibili e commuovono nel combattere compatti in campo, sempre con grande correttezza e lealtà. Appuntamento dunque a Sabato 26/10 per la quarta giornata di campionato che vedrà la Rhegion impegnata nell’ostica trasferta in casa della Cariatese, in provincia di Cosenza che sarà possibile attraverso i canali social della squadra.

