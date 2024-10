Calcio a 5, la Futura dei giovani fa festa: che spettacolo al “Children’s Peace”

StrettoWeb

La mattina odierna, del 6 ottobre, è stata di festa, gioco, Futsal e divertimento per i giovani della Polisportiva Futura. Dopo l’inizio delle attività della Scuola Calcio, i giovani della Futura, in occasione della Giornata Internazionale della “Non Violenza”, hanno preso parte ad un Torneo giovanile di Calcio a 5.

Le Categorie in scena sono state “Under 10 ed Under 12”. La kermesse, denominata Children’s Peace, Cup 2024 si è giocata presso il Centro Sportivo Sporting Club Locale. In campo, con entusiasmo, i pulcini di Jean Carlos Cividini, Capitano della prima squadra ed i Pulcini di Eriel Pizetta, istruttori della Scuola Calcio Futura, pronti per l’esordio in A2 della prima squadra, in programma venerdì alle ore 19.30 al Palattinà contro la quotatissima A.s. Roma Calcio a 5.

