Calabria, Gelardi: “grazie al piano di sperimentazione dell’IA tre istituti scolastici sono diventati veri e propri avamposti di innovazione educativa”

“L’istruzione pubblica in Calabria si trova di fronte a un’opportunità straordinaria. Grazie al piano di sperimentazione dell’intelligenza artificiale voluto dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, tre istituti scolastici della nostra regione sono diventati veri e propri avamposti di innovazione educativa. Sia in qualità di capogruppo della Lega (stesso partito del Ministro) in Consiglio Regionale, sia in qualità di ex dirigente scolastico e professore, esprimo grande soddisfazione per una scelta che non solo riconosce le potenzialità del nostro territorio ma risponde concretamente a una necessità di inclusione e qualità formativa“. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Gelardi.

“L’Istituto Comprensivo di Platì, l’Istituto Tecnico Malafarina di Soverato, e il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria, tutti selezionati per questo progetto, rappresentano infatti una Calabria che non si arrende di fronte alle sfide, che investe sui giovani e che si eleva attraverso la conoscenza e il progresso. Grazie a questa sperimentazione, i nostri studenti avranno accesso a strumenti all’avanguardia che li aiuteranno a colmare il divario formativo, superando le barriere socioeconomiche e alcune difficoltà che talvolta affliggono il nostro amato territorio”.

“Marisa Monterosso, dirigente scolastica del Liceo Volta, ha dichiarato in proposito: “siamo orgogliosi di essere stati individuati per la partecipazione a questa importante sperimentazione nazionale che aprirà nuovi orizzonti nel campo dell’apprendimento. Ringraziamo il Ministro per aver rivolto l’attenzione alle scuole calabresi, fra le quali anche la nostra, il Liceo Scientifico ” A. Volta”, già impegnato in questo settore di sperimentazione da qualche anno. È fondamentale che oggi gli studenti si approprino di competenze tecniche significative in ambiti scientifici in rapida e continua espansione, ma anche di concetti che li aiutino a riflettere sugli impatti sociali, morali ed etici dell’utilizzo dell’IA. Le scuole coinvolte nella sperimentazione hanno già costituito una Rete per la condivisione e lo scambio di best practice coordinata dall’ USR Calabria nella persona della dott.ssa Loredana Giannicola”.

“Siamo certi che la sperimentazione consentirà ai nostri ragazzi di sviluppare creatività e capacità di problem solving e alla scuola calabrese di poter dimostrare le grandi potenzialità di cui essa è dotata. Queste parole sono la chiara testimonianza dell’entusiasmo e della fiducia che questo progetto ha acceso in insegnanti, studenti, dirigenti e famiglie. In una regione come la nostra, che non sempre storicamente è stata valorizzata come avrebbe meritato, la scelta del Ministro Valditara di coinvolgere Platì, Soverato e Reggio Calabria tra le scuole pilota evidenzia una visione inclusiva e attenta alle esigenze del Sud. È significativo che il Ministero abbia risposto non solo alle urgenze tecniche e didattiche, ma anche alle peculiarità di territori che meritano di emergere e di avere pari opportunità”.

“La presenza dell’intelligenza artificiale come supporto didattico non sostituisce l’importante lavoro dei nostri docenti, anzi come uomo di scuola ed ex docente posso affermare con certezza che lo arricchirà. Il progetto di formazione per i docenti è un elemento altrettanto centrale di questa visione: l’aggiornamento continuo su tecnologie, metodologie e principi etici rafforza il ruolo dei nostri insegnanti e offre loro nuovi strumenti per accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita”.

“Ringrazio quindi, a nome di tutto il Gruppo politico che presiedo, il Ministro Valditara per l’impegno dimostrato verso la nostra Calabria, e per aver scelto di portare una nuova frontiera della didattica proprio qui, in questi territori che troppe volte sono stati definiti “di frontiera” per ben altri motivi. È una strada ambiziosa che condividiamo con convinzione, auspicando che questo progetto rappresenti un punto di partenza per un approccio didattico sempre più orientato alla qualità e all’inclusione, e che possa ispirare altri interventi analoghi che aiutino a spengere verso quel “cambio di passo” che è il fine ultimo del nostro agire politico. Questa Calabria, fatta di studenti e docenti motivati, di genitori che collaborano, di scuole aperte al futuro, è l’immagine di un cambiamento che vogliamo sostenere e coltivare”.

