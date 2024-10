Calabria: 37enne ferito con quattro coltellate durante una lite

StrettoWeb

Un uomo di 37 anni, Raffaele Caracciolo, è stato ferito con quattro coltellate, a “Sibari” di Cassano allo Ionio, nei pressi della stazione ferroviaria, nel corso di una lite, da una persona di nazionalità straniera che si é poi allontanata e viene adesso ricercata dai carabinieri . Il ferito é stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasferito nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Caracciolo è stato raggiunto dalle coltellate in varie parti del corpo ma non é in condizioni gravi. Tra Caracciolo e la persona che lo ha ferito ci sarebbero stati dissidi che erano iniziati sabato sera e sono proseguiti nella mattinata odierna, sfociando nell’accoltellamento. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.