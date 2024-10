Bova Marina, grande partecipazione alla giornata di prevenzione del tumore al collo dell’utero

StrettoWeb

La prevenzione è lo strumento più efficace per prevenire il carcinoma della cervice uterina, che rappresenta il quinto tumore più frequente nelle donne sotto i 50 anni di età.

Per questo, l’Associazione “Salute Donna OdV” – Sezione di Reggio Calabria – in collaborazione con l’Asp RC, in partenariato con l’Avis Provinciale RC e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha organizzato in forma gratuita una giornata di prevenzione del tumore al collo dell’utero, martedì 15 Ottobre a Bova Marina (RC) –Piazza Municipio, un’occasione per promuovere i programmi di screening a disposizione dei cittadini, per effettuare esami specifici e identificare precocemente le lesioni pre-cancerose, così da poterle trattare e curare per tempo.

Grande partecipazione da parte di tante donne, in età fertile e non, che si sono avvicinate al Camper della Salute per effettuare i test di controllo. I programmi di screening, infatti, sono l’unico modo per cogliere e trattare i tumori al loro stadio iniziale, quando i trattamenti sono ancora poco invasivi e la prognosi più favorevole. I test utilizzati dallo screening sono il Pap test ed il test HPV.

La delegata di “Salute Donna OdV” la dott.ssa Angela Vigoroso, durante la mattinata, ha intrattenuto numerose donne all’interno della biblioteca per parlare di prevenzione e per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei controlli ginecologici regolari che permettono una diagnosi della fase precancerosa.

