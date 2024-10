Bonifica ad Arghilla, il gruppo Red: “ora necessario rilanciare sulle opere”

StrettoWeb

“In questi giorni sono in corso le operazioni di sgombero delle carcasse nel quartiere di Arghillà e che da tempo avevamo segnalato nell’inderogabile necessità di ripartire dai quartieri periferici ed offrire una particolare attenzione proprio ad Arghillà simbolo di una Reggio che deve rinascere e fiorire”, queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

“Nel mentre l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà ha avviato un piano organico di pulizia straordinaria in tutto il quartiere riteniamo parimenti importante realizzare un focus sulle risorse necessarie per le opere infrastrutturali e logistiche necessarie e finanziate per rilanciare la zona di Arghillà e potenziare i collegamenti con il resto della città” affermano i consiglieri comunali del gruppo Red.

“Abbiamo verificato – concludono i consiglieri di Palazzo San Giorgio- l’esistenza di importanti risorse che vanno spese e ci siamo fatti promotori di verificare la necessità di avviare un percorso istituzionale a più livelli per tenere alta l’attenzione per un quartiere che deve essere simbolo del riscatto”.

