Bologna-Milan… si gioca! E se il Dall’Ara si allaga è pronto un nuovo stadio

Bologna-Milan si gioca. Salvo clamorose sorprese e un nuovo cambio di rotta rispetto a quanto già accaduto nelle ore precedenti. Nella giornata di ieri, infatti, il Comune di Bologna aveva annunciato il rinvio della partita a causa maltempo.

Le difficoltà di ricollocazione del match in un calendario fittissimo per entrambe le squadre (ambedue in Champions e in Coppa Italia), la beffa per il Milan che avrebbe perso Theo Hernandez e Reijnders (squalificati per una partita) nel match successivo contro il Napoli e la volontà della Lega di giocare la partita hanno spinto per un revisione della scelta.

Le ipotesi per Bologna-Milan: Dall’Ara o… Como

Si attendono novità da Bologna ma se il Dall’Ara dovesse essere a rischio allagamento ecco il piano B: pronto il Senigaglia di Como. Difficile che il sindaco di Bologna possa dare il via libera alla gara a porte aperte, non è da escludere, invece, un match a porte chiuse all’ombra della Garisenda o anche al Senigaglia (tempi ristretti per mettere in vendita i biglietti).

