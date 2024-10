Blu Sky Cabaret, Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”: è un successo, “mancu u diluviu vi firmau”

StrettoWeb

Sabato 19 ottobre era previsto un grosso acquazzone, e così è stato, ma alle ore 20.00 il teatro San Bruno era nuovamente pieno per continuare a ridere di gusto grazie alle commedie del 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” dedicato ai compianti Mimmo Raffa ed Angela Costantino. La manifestazione teatrale in vernacolo giunta alla seconda edizione sta riscuotendo nel pubblico Reggino sempre maggior successo, diventando ormai un appuntamento settimanale fisso.

Questa volta i due presentatori del Blu Sky cabaret hanno inscenato una vera e propria gag di cabaret, infatti mentre Caterina Borrello lo chiamava dal palco Cosimo Placanica è uscito da sotto il sipario letteralmente nuotando con maschera, tubo e pinne. Le risate del pubblico hanno fatto da cornice ad una frase che resterà stampata nella memoria di tutti “Mancu l’acqua vi firmau… vi ringraziamo di vero cuore” ed il pubblico ha vivamente apprezzato il gesto con un fragoroso applauso.

I ringraziamenti

I due hanno poi ringraziato la Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo che continua nella collaborazione con il Blu Sky cabaret regalando alle scuole Reggine 10 biglietti a commedia per rendere positiva e concreta la diffusione del teatro in vernacolo anche tra i ragazzi. Questa settimana sono stati i ragazzi del Liceo Artistico “Frangipane” di Reggio Calabria, i quali assieme alla Preside, cui è andato il ringraziamento della Compagnia hanno accettato con grande piacere l’invito del Dottor Lamberti. Ringraziamenti anche alla famiglia Raffa sempre presenti in sala ed al padrone di casa Mons. Angelo Casile che rende possibile lo svolgersi di tutte queste meravigliose serate culturali. A questo punto la parola è passata alla compagnia Quinta Essenza di Ortì che ha portato in scena “I Niputi du sinducu” brillante opera scritta in dialetto napoletano dal grandissimo autore Edoardo Scarpetta e adattata dal Regista Giuseppe Lombardo al vernacolo Reggino.

I diciassette attori si sono susseguiti sul palco con una brillantezza unica e ben gestiti dal Regista e dai suoi collaboratori Caterina Guarnaccia ed Anna Maria Bova hanno fatto divertire per oltre due ore il caloroso pubblico ed hanno messo in seria difficoltà i giudici proponendosi fortemente per migliorare il risultato più che positivo dello scorso anno.

Biagio D’Agostino, Cosimo Spanò e Vincenzo Impiombato hanno catalizzato le risate del pubblico e sono stati ben sostenuti da tutti gli altri attori e tecnici della Compagnia ai quali al termine della serata i presentatori hanno voluto tributare un plauso per la grande professionalità di tutta la compagnia.

I prossimi appuntamenti

Dopo il selfie di rito il pubblico è stato invitato al prossimo spettacolo che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 20.00 con la terza Compagnia in gara, la PICCOLA COMPAGNIA TEATRO PELLARO di Pellaro, che porterà in scena una fantastica opera di Eduardo Scarpetta dal titolo “A finestra”- Prenotatarsi al 3285383349.

“Si ringraziano tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: DON DEMETRIO SERGI – QUINTA ESSENZA – PICCOLA COMPAGNIA TEATRO PELLARO – PALCOSCENICO 91 – LA BRIGATA DEL SORRISO – SAN PAOLO ALLA ROTONDA – LARTS – GRANGIA – COMPAGNIA TEATRALE ANGELA BARBARO -ASSOCIAZIONE ARGOS – EXTRA ORAM

Continuerà ancora la campagna abbonamenti sia per il premio che per la rassegna. Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret. Si ringraziano i nostri sponsor che ci aiutano a rendere tutto questo possibile”, si legge nella nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.