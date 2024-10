StrettoWeb

Beppe Grillo non ha votato per queste elezioni regionali 2024. Lo ha confermato il presidente del seggio di Sant’Ilario (la località di Genova dove il comico risiede). Grillo non si è presentato alle urne né ieri né oggi. Ad ora il Movimento 5 Stelle è attestato al 4,90%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.