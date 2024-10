Basket, Serie B Femminile: Sintegra Rende perde la prima gara

StrettoWeb

Nella prima giornata di andata, valevole per il campionato di Serie B, la Sintegra Rende Basket perde contro la forte Basilia Potenza. 45-89 il risultato finale che ha comunque confermato le buone qualità della squadra calabrese. Troppo forti le avversarie che puntano decisamente alla vittoria del campionato. Il coach delle atlete rendesi, Ciro Cardinale, a margine della partita ha tirato le somme: “sapevamo che fosse una partita tosta, il Potenza è venuto qui come una delle pretendenti alla vittoria finale. Una squadra molto forte”, ha rimarcato Cardinale

“Noi, come prima partita, abbiamo fatto cose buone, soprattutto quando le ragazze hanno iniziato a giocare con meno paura e più di testa. Il terzo periodo di gioco (13-15) è infatti la conferma al mio pensiero. Le nostre hanno fatto girare meglio palla e stare in campo con più tranquillità, in una categoria importante, la Serie B, che ancora conoscono poco”. Senza dimenticare, per coach Cardinale, che alla squadra rendese mancava, per questa partita, una delle giocatrici punto di riferimento sotto canestro. In buona sostanza “il risultato finale ci sta ma il divario tra le due squadre non è questo”. Attenzioni puntate già alla prossima gara. La maschile, invece, è impegnata oggi pomeriggio contro Piazza Armerina.

