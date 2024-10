Basket in Carrozzina, Reggio BiC pronta al match contro Giulianova

StrettoWeb

Conclusa la pausa dedicata allaSupercoppa, è già tempo di tornare in campo per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Sabato 2 novembre, alle ore 15, la squadra amaranto sarà impegnata in una trasferta impegnativa contro l’Amicacci Giulianova, formazione di vertice nel panorama della disciplina, che da sempre rappresenta un ostacolo importante per ogni avversario.

La Reggio Bic, guidata da coach Antonio Cugliandro, si presenterà in Abruzzo determinata a fare risultato.

Nonostante l’assenza del brasiliano Juninho Clemente, impegnato con la nazionale del suo paese, il Brasile, ai Panamericanos, i reggini potranno contare sul possibile esordio del play tailandese Pimkorn Kwanchai, meglio conosciuto come “Sod”, che torna a indossare i colori amaranto, dopo proficue esperienze passate, significative sia in Italia che in Europa.

Il periodo di riposo ha concesso due settimane preziose alla squadra per preparare al meglio la sfida.

La squadra è ancora galvanizzata dalla recente ottima prova contro la Dinamo Lab Sassari ottenuta al Palacalafiore. Gli amaranto mirano a confermarsi come una delle squadre più combattive e ostiche del campionato, pronti a dare filo da torcere a chiunque e a giocarsela fino in fondo.

La partita sarà trasmessa in streaming sui canali social della squadra abruzzese, offrendo a tutti i tifosi l’opportunità di seguire da vicino questa sfida appassionante.

Appuntamento a sabato 2 novembre, ore15:00, per il fischio d’inizio.

