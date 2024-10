Basket in Carrozzina, Reggio Tv emittente ufficiale della Reggio BiC

StrettoWeb

“La Farmacia Pellicanò Reggio Bic e Reggio TV sono lieti di annunciare il rinnovo dell’accordo che conferma l’emittente come televisione ufficiale del team amaranto anche per la stagione sportiva 2024/25. Le partite della massima serie del Basket in Carrozzina, dunque, andranno sul piccolo schermo. Le gare interne della squadra, infatti, saranno trasmesse in diretta sulla pagina YouTube ufficiale del club, con la possibilità di seguirle in differita sul canale 77 del digitale terrestre. Questa collaborazione, che si è dimostrata vincente nelle precedenti stagioni, ha consentito di raggiungere un vasto pubblico di tifosi”. Così in una nota il club reggino.

“Reggio TV, tra le emittenti più seguite e autorevoli della regione, continuerà a seguire e raccontare con professionalità il percorso della squadra, garantendo la massima copertura mediatica e il coinvolgimento di tutti i tifosi, sia in Calabria che oltre consapevole della valenza sportiva e sociale della progettualità. Entrambe le parti hanno espresso grande soddisfazione per il rinnovo dell’accordo, confermando la volontà di continuare a costruire insieme una sinergia di successo”, si legge ancora.

