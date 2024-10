Basket in carrozzina, la Reggio BiC si presenta in vista della nuova stagione di Serie A

StrettoWeb

“Cari nostri supporters, partner e sostenitori e stampa siete invitati alla presentazione ufficiale della Farmacia Pellicanò Reggio Bic per la stagione sportiva 2024-2025 di basket in carrozzina, Serie A. L’evento si terrà Sabato 5 ottobre alle ore 11:00 presso il ristorante “Le Vie del Gusto”.

“Durante l’incontro verranno presentati la squadra e gli obiettivi per la nuova stagione, che prenderà il via il 12 ottobre con la partita inaugurale contro la Briantea Cantù in casa della formazione Canturina. Sarà un’occasione per conoscere da vicino gli atleti, lo staff tecnico e i programmi di una stagione che si preannuncia entusiasmante”. Così in una nota la Reggio BiC invita alla presentazione ufficiale della nuova stagione.

