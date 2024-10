Basket in carrozzina, Reggio BiC pronta al debutto: Coach Cugliandro tra acquisti e mercato

StrettoWeb

Con l’inizio della stagione ormai imminente, Coach Antonio Cugliandro traccia il percorso della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, pronta a debuttare il 12 ottobre a Cantù in un campionato che si prospetta impegnativo. Tra una campagna acquisti mirata, una nuova formula di torneo e la possibile partecipazione all’Eurocup, ecco le impressioni del tecnico amaranto.

Un campionato con una nuova formula.

“Sì, sicuramente sarà una stagione nuova anche per via della formula che quest’anno è cambiata. Con il girone unico, a differenza dello scorso anno, affronteremo tutte le squadre, rendendo il torneo più impegnativo e stimolante”.

Il ritorno alla normalità dopo il Covid.

“Finalmente, dopo gli anni difficili della pandemia, possiamo guardare a una stagione di grande livello. Sarà dura, più difficile rispetto all’anno scorso, ma è anche un’opportunità per noi di misurarci in un contesto più competitivo”.

La campagna acquisti e la crescita della squadra.

“Abbiamo lavorato tanto per rafforzare la squadra rispetto alla scorsa stagione. Tuttavia, anche le altre squadre si sono potenziate, proprio per via della nuova formula, in cui tutte puntano a raggiungere i play-off. Noi, però, continuiamo a seguire il nostro metodo: fare un passo alla volta, senza pretendere risultati immediati. Forzare le cose, alla lunga, non paga”.

Una crescita graduale.

“Noi siamo una realtà che ha dovuto fare scelte ponderate, soprattutto in base al nostro territorio. Abbiamo deciso di non esagerare e di costruire il successo con pazienza e costanza. Credo che questa sia la strada giusta. Prima o poi, i risultati arriveranno”.

L’obiettivo dei play-off.

“Quest’anno sarà ancora più difficile accedere ai play-off, dato che solo le prime quattro squadre del girone vi entreranno, non più otto come in passato. Se riuscissimo a qualificarci, sarebbe qualcosa di incredibile e eccezionale, considerando che siamo una realtà giovane, attiva da soli dieci anni, a differenza di altre squadre che hanno una storia molto più lunga. Raggiungere i play-off in questo contesto sarebbe un risultato meraviglioso”.

Sull’Eurocup.

“Per quanto riguarda l’Eurocup, dobbiamo ancora dare una conferma definitiva. Dipenderà molto dal supporto degli sponsor, che speriamo ci sostengano per poter organizzare la nostra partecipazione. Anche in questo caso, l’approccio sarà lo stesso: vogliamo migliorarci un passo alla volta”.

Coach Cugliandro si appresta a guidare la Farmacia Pellicanò Reggio Bic in una stagione che promette sfide importanti, con l’obiettivo di far crescere il team e ottenere risultati significativi, sia a livello nazionale che internazionale

