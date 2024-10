StrettoWeb

Nuova stagione, nuovo esordio casalingo, vecchia categoria, buone ambizioni. Dopo l’esordio in campionato in trasferta, con la sconfitta a Cantù, la Reggio BiC è pronta a debuttare anche in casa in questa nuova stagione di Serie A. La gara è in programma questo sabato, il 19 ottobre, alle ore 15.30, contro Dinamo Sassari, al PalaCalafiore.

Di seguito la locandina con tutte le info del match.

