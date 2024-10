Automobilismo, ancora pienone di titoli da Piloti per Passione

StrettoWeb

Ancora impegni importantissimi in questo scorso week-end per i piloti della scuderia di Sambatello “Piloti per Passione”: a Fasano con Antonio Lipari ed all’impegno europeo in Croazia con il pluricampione italiano di Trebisacce, Giuseppe Aragona, ormai da alcuni anni militante nelle file della scuderia Piloti per Passioon. Oltre ai titoli già conquistati matematicamente, arriva così un titolo di Coppa Italia in gruppo S2 per Totò Lipari con la sua A 112 e l’impegno al master europeo, in Croazia, per Giuseppe Aragona con la sua potentissima Golf.

In attesa della finale del TIVM ad Orvieto di Domenica prossima, si attende anche la finale del Challenge Slalom Calabria del 10 Novembre ad Altomonte CS dove altri titoli si aggiungeranno, per i piloti ed in particolare, per il terzo anno consecutivo, la vittoria assoluta matematica di scuderia.

