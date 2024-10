Auto storiche a Reggio: arriva il Grand Tour delle Calabrie

StrettoWeb

“Stiamo assistendo ad un risveglio di questa tradizione, sono sempre più numerosi gli appuntamenti automobilistici, siano essi gare o tour di auto storiche, che si sviluppano sul nostro territorio. Naturalmente il compito della Città metropolitana e della città di Reggio Calabria è quella di partecipare, anche fisicamente, a questi eventi, di sostenerli per rendere, come nel caso del diciottesimo Grand Tour delle Calabria, il migliore possibile”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, salutando i partecipanti al diciottesimo Grand Tour delle Calabrie, promosso da Armes, associazione reggina mezzi storici, in svolgimento fino al 6 ottobre. All’incontro era presente anche il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

“Siamo particolarmente felici di salutare questi appassionati – ha aggiunto Falcomatà – anche perché queste 45 macchine d’epoca non solo danno lustro alla città, ma consentono di raccontarla meglio. Ho appreso dal dottore Luppino che sono molti i partecipanti provenienti dalle altre regioni italiane e anche da Malta, a dimostrazione che anche attraverso questi eventi speciali – ha concluso il primo cittadino – si può fare una buona promozione dei nostri territori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.