L’Arcivescovo di Catania: “chiediamo al Signore il dono della pace”

StrettoWeb

“Chiederemo al Signore il dono della pace proprio nei giorni in cui in Medio Oriente si sta avendo un’escalation e ad un anno da quel 7 ottobre in cui tutto purtroppo è iniziato. Il Signore, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, conceda il dono della pace alle nazioni martoriate dalla guerra”. Queste le parole dell’arcivescovo metropolita di Catania Luigi Renna in un messaggio ai fedeli in vista della giornata di preghiera e digiuno organizzata per lunedì prossimo 7 ottobre anche nella diocesi di Catania.

Lunedì alle 20:00, l’Arcivescovo presiederà nella Chiesa della Collegiata una veglia di preghiera alla quale sono stati inviati i vicariati della città e i rappresentanti della Consulta delle aggregazioni ecclesiali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.