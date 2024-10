Apprensione in Calabria: scomparsa una 17enne a Maierato

StrettoWeb

Sono ore di apprensione in Calabria per la scomparsa di una giovane 17enne. La ragazza, Caterina Noemi Luberto, ha fatto perdere le sue tracce da Maierato in provincia di Vibo Valentia. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche attivando il Piano provinciale per le persone scomparse.

La 17enne si è allontanata dalla propria abitazione e la famiglia ha lanciato l’allarme.

La nota del sindaco

“Per una comunità certamente non grande come Maierato, che ha tra i suoi punti di forza la solidarietà e l’importanza delle relazioni, lascia sgomenti e induce a forte preoccupazione la scomparsa della minore Noemi Luberto“. E’ quanto afferma il sindaco Giuseppe Rizzello.

“Le autorità preposte – prosegue – stanno canalizzando ogni sforzo nella conduzione delle ricerche che battono ogni pista non escludendo le ipotesi ritenute dagli inquirenti più verosimili, compresa quella che possa trattarsi di un allontanamento volontario. Esorto fortemente chiunque abbia notizie della minore o possa fornire al riguardo informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine o la locale stazione dei carabinieri. La speranza concreta è che questa vicenda si concluda positivamente in tempi brevi e che Noemi possa far ritorno a casa quanto prima.

