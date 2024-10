Reggio Calabria, Anghelone: “il centrodestra avrà presto la responsabilità della città. Bene l’avvicinamento di Giusy Versace a Noi Moderati”

StrettoWeb

“Avremo la possibilità come coalizione di centro destra di cambiare il futuro della città, dovremo fare scelte importanti e serve già da oggi lavorare per non dover Improvvisare. Occorre tracciare ora la linea da seguire per cambiare le sorti di Reggio Calabria”. Queste le parole di Saverio Anghelone, consigliere comunale in quota Noi Moderati. “Le prossime elezioni –prosegue Anghelone- consegneranno sicuramente le redini della città al centro destra. Ci troveremo ad amministrare una città in ginocchio, sotto tanti ed importanti punti di vista. Non serve tirare analiticamente le somme dei quattro anni di Falcomata’ bis, perché il risultato oltre ad essere evidente e drammatico, è sotto gli occhi di tutti. Bisogna mettersi invece a costruire un futuro, senza perder tempo a puntare il dito contro gli attuali amministratori. Come quando dopo un evento catastrofico, tutti Insieme si lavora per la ricostruzione”.

“C’è anche un grande fermento legato all’approvazione del regolamento per l’istituzione delle circoscrizioni , cinque quelle attualmente previste per Reggio Calabria, che amplierebbe anche la necessità di figure politiche e la loro formazione non può essere rimandata al dopo elezioni. Ma anche le provinciali, con l’elezione diretta del presidente, sembrano finalmente prendere forma con la ratifica prevista entro fine anno. Servono quindi amministratori capaci e già formati sulla sfera amministrativa, per recuperare il tempo perso”, rimarca Anghelone.

Anghelone sottolinea come “Reggio vive un momento politico importante e proprio per questo insieme all’On. Nino Foti, lavoriamo alacremente per consolidare il ruolo di Noi Moderati. Adesioni in tutta la provincia, sia di amministratori che di figure importanti della società civile, ci fanno comprendere la crescita esponenziale. E’ il momento giusto di unire le forze per fare di Reggio Calabria una vera perla del Mediterraneo. L’avvicinamento dell’onorevole Giusy Versace a Noi Moderati e’ un nuovo ed ulteriore motivo per credere in un futuro migliore per la nostra città e uno stimolo all’attività politica attiva sul nostro territorio”.

“Noi Moderati sta crescendo”

Proprio in questi giorni figure nazionali come Carfagna, Gelmini e Versace dialogano con Maurizio Lupi per consolidare uno spazio di centro moderato e liberale. “Siamo felici per la crescita di questo contenitore politico. Presto con i nuovi importanti ingressi locali nel nostro partito, che oltre a sorprendere per importanza, cambieranno gli equilibri a Reggio, ci troveremo per discutere di sud, di infrastrutture e di interventi mirati per il territorio. Organizzeremo una giornata di dialogo su temi importanti per il futuro politico locale”, conclude Anghelone.

