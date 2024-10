Alessandra Benedetto rieletta presidente degli Atleti Olimpici e Azzurri di Reggio Calabria

StrettoWeb

Alessandra Benedetto è stata rieletta presidente degli Atleti Olimpici e Azzurri di Reggio Calabria. Le congratulazioni sono arrivate direttamente da Novella Calligaris presidente nazionale dell’ANAOAI, l’associazione benemerita del CONI, riconosciuta dal CIO e che riunisce i campioni olimpici e gli azzurri di tutti i tempi, da Fiona May e Daniele Masala, campioni di Atletica del passato, a Caterina Banfi medaglia d’oro a Tokyo e Parigi nella vela e Luigi Busà, medaglia d’oro a Tokyo nel Karate ed Ambasciatore dello sport italiano a Parigi 2024.

L’assemblea che ha eletto Alessandra Benedetto presidente e Rossella Zoccali e Riccardo Partinico Consiglieri si è svolta nel magnifico Salone del Museo dello Sport “Gennaro Portanova” di Reggio Calabria sede della “Fortitudo 1903” ed è stata presieduta dalla Prof.ssa Rossella Minuto con Segretario l’Atleta Gabriele Nicoletti in presenza di autorevoli rappresentanti dello sport: il dr. Antonio Laganà, Consigliere Internazionale del Panathlon, il dr. Igino Postorino, Presidente onorario del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” ed il Prof. Pasquale Nucara, Presidente Onorario ANAOAI di Reggio Calabria.

La storia degli “Azzurri” di Reggio Calabria inizia il 16 gennaio 1990 quando il Presidente del CONI dr. Gangemi affida l’incarico di Rappresentante provinciale al Prof. Pasquale Nucara. I primi tesserati saranno Giovanna Cuzzocrea, campionessa mondiale di Tiro a volo; Gesualdo “Aldo” Penna, campione italiano dei 100 m di corsa piana ed Umberto Scorza, campione mondiale di Pesca con canna da natante.

Negli anni successivi la lista degli azzurri si allunga notevolmente con gli atleti che hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria: Alberto Adamo (Atletica); Alessandra Benedetto, Rossella Zoccali, Marika Familiari, Riccardo Partinico (Karate), Antonio Vacalepre (Rugby), Cesare Pellegrino (Pallavolo), Antonino Scopelliti (Tiro a volo), Miriam Schiava (Tiro a segno), Francesco Versace (Pugilato), Andrea Gismondo (Judo) e, nell’anno 2024, la sezione si “colora di olimpico” con l’adesione di Giovanni Schillaci (Lotta), campione del Mondo, d’Europa e partecipante a tre olimpiadi e di Luigi Busà (Karate), pluricampione del mondo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Le parole di Alessandra Benedetto: “ringrazio tutti per la fiducia accordatami e sono felice ed onorata di presiedere questa meravigliosa associazione che tanto sta facendo per lo sport italiano e per la città di Reggio Calabria, ricordiamo la “Traversata dello Stretto” organizzata da Novella Calligaris il 9 settembre del 2023 per festeggiare il suo record del mondo a cinquant’anni dal suo conseguimento, Annunciamo la Mostra fotografica “Tutti i colori dell’Azzurro”, esposta per la prima volta a “Casa Italia” durante le Olimpiadi di Parigi e che nel suo percorso itinerante sarà accolta a Reggio Calabria nella sede dell’Archivio di Stato, diretto dalla dr.ssa Angela Puleio, dall’8 al 10 ottobre p.v. e, forse – dipende dalla volontà dell’Amministrazione comunale – il 15 dicembre la conferenza culturale “Per vincere domani” organizzata dall’ANAOAI nazionale a Reggio Calabria per riunire numerosi atleti olimpici, invitare le ASD e le Istituzioni scolastiche cittadine e diffondere tra gli atleti e gli studenti i valori dello sport e della maglia azzurra“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.