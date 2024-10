Ad Aci S. Antonio la manifestazione dal titolo “La Sottile brezza della sera”

StrettoWeb

Con il patrocinio dell’Associazione Culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria e di Adisco Calabria mercoledì 9 ottobre alle ore 18,30 si terra presso lo storico Palazzo Cantarella di Aci S. Antonio (Ct) la manifestazione dal titolo “La Sottile brezza della sera”. Il presidente Muse prof. Giuseppe Livoti ricorda come la Calabria e la Sicilia da sempre sono regioni vicine non solo geograficamente ma, anche e soprattutto per eventi e per collaborazioni, in particolare con il comune di Aci S. Antonio e le sue importanti realtà culturali ed artistiche che ha visto in tanti anni Le Muse presenti in numerose manifestazioni. Ancora una volta saremo protagonisti con una collaborazione attiva e fattiva grazie all’attività nel territorio di Maria Pia Cristaldi nota artista del carretto siciliano e organizzatrice di eventi e mostre.

La conversazione vedrà la presentazione del libro inedito e postumo della prof.ssa Marisa Amico scomparsa da poco tempo, testo che riunisce pensieri e scritti sul senso della vita e del passaggio dell’uomo in questo mondo. Un evento che vuole essere anche una esternazione condivisa coinvolgendo intellettuali, poeti ed artisti delle due regioni in una staffetta oltre che poetica e letteraria anche musicale. Riflessioni condivise che “…attestano che il senso della vita non sta solo nella felicità, intesa come piena fioritura delle potenzialità dell’individuo, ma anche nell’amore, ovvero nella capacità di condividere e realizzare progetti creativi assieme ad altri individui e alla società nel suo complesso”.

La presentazione sarà a cura di Maria Pia Cristaldi – artista, Margherita Bottino – docente. Alternate invece le testimonianze con la loro attività di operatori culturali con la partecipazione di Cristina Benedetto – pittrice, Patrizia Pipino – scrittrice, Carmela Tuccari – poetessa, Salvo D’Agata – ritrattista, Carole Basile – fumettista. Intermezzi musicali saranno eseguiti da Giulio Finocchiaro e da Michele Di Pasquale mentre alcuni testi estratti dal libro, occasione di lettura interpretativa con Sebastiano Alessandro – scrittore. La manifestazione sarà presentata e coordinata da Giuseppe Livoti – giornalista, presidente Muse e di Adisco Calabria.

