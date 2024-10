A Polistena consegnati i lavori della nuova palestra

StrettoWeb

“Abbiamo presentato un progetto molto atteso dal territorio che riguarda il nuovo centro sportivo che darà la possibilità ai nostri ragazzi di poterlo utilizzare a pieno. E’ un investimento importante della Città metropolitana con oltre un milione e trecentomila euro, con lavori che dovranno essere conclusi entro un anno. Il nostro auspicio è che sia utilizzabile dal prossimo anno scolastico. Si tratta di una struttura sportiva che nelle intenzioni non sarà solo a servizio della comunità scolastica, ma in sinergia con il Comune di Polistena, si è valutata la possibilità di utilizzo anche dalle numerose associazioni sportive del comprensorio extracomunale. Una volta ultimata, questo impianto, rappresenterà un fiore all’occhiello di quella cittadella dello studente, immaginata dall’Amministrazione comunale di Polistena a sui faccio i complimenti e sulla quale la Città metropolitana ed il sindaco Giuseppe Falcomatà, credono molto, per garantire a tutti migliori standard qualitativi per lo studio e per lo sport”. Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, presente a Polistena per la consegna dei lavori della nuova palestra a servizio degli istituti scolastici ‘Rechichi’ sede distaccamento e ‘Renda’.

Erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Polistena, Michele Tripodi e il vicesindaco Giuseppe Politanó, i vicepresidi Giovanni Carneri e Pasquale Pugliese e i rappresentanti della ditta che si occuperà della realizzazione. Si tratta di un intervento finanziato dalla Città metropolitana, realizzato su progetto del settore Edilizia scolastica, diretto dal dirigente Giuseppe Mezzatesta.

L’attività mira al recupero di un’area degradata posta tra gli istituti scolastici ‘Rechichi’ e ‘Renda’, già originariamente concepita come area sportiva polifunzionale, attualmente utilizzata per parcheggio. Gli interventi, che si concluderanno, come da cronoprogramma in 320 giorni, puntano alla realizzazione di una moderna struttura sportiva, in grado di ospitare diverse discipline al chiuso, per una estensione di 668 mq, spogliatoi uomini, donne, arbitri, sala medica/infermieristica. La palestra avrà un impianto fotovoltaico e il solare termico per la produzione di energia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.