A Messina l’Inclusivity Village 2024: un successo di partecipazione e condivisione

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione di Inclusivity Village 2024, l’evento dedicato all’inclusione e alle pari opportunità che si è tenuto ieri, lunedì 21 ottobre, al Palacultura di Messina. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027, ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra esperti, associazioni, cittadini e soprattutto giovani e studenti, che hanno animato la giornata con dibattiti, laboratori e momenti di confronto. Il sindaco Federico Basile ha espresso la sua soddisfazione sottolineando l’importanza di eventi come Inclusivity Village per costruire una comunità sempre più unita e inclusiva. Ha inoltre ribadito come sia fondamentale per la buona riuscita del progetto IncludiME, collaborare e fare rete con le diverse istituzioni pubbliche, civili e militari, ed ha ringraziato la Magnifica Rettrice Giovanna Spatari, la Viceprefetta Michela Fabio, e le altre Istituzioni pubbliche e rappresentanti delle Forze dell’Ordine per avere accolto l’invito a partecipare alla manifestazione.

Per l’assessore Liana Cannata “la grande partecipazione all’evento è motivo di soddisfazione poiché la presenza di così tante persone dimostra la crescente sensibilità della nostra comunità verso i temi dell’inclusione e delle pari opportunità. Inclusivity Village 2024 è soltanto l’inizio di un percorso che ci vedrà impegnati – ha evidenziato l’ASSESSORA – a promuovere azioni concrete per superare ogni forma di discriminazione e costruire una città dove tutte le persone si sentano ascoltati e valorizzati”. Durante la giornata, numerosi esperti e rappresentanti di associazioni si sono confrontati su temi cruciali come la discriminazione di genere, l’inclusione delle persone con disabilità e la lotta al razzismo. Particolarmente apprezzati sono stati i laboratori interattivi, che hanno permesso ai partecipanti di sperimentare in prima persona l’importanza dell’inclusione e della collaborazione. Hanno partecipato tra gli altri, anche delegazioni di studenti degli istituti scolastici cittadini e tra questi, le ragazze e i ragazzi dell’istituto E. Basile hanno realizzato un ballo sul tema dell’inclusione attraverso la lingua LIS. Inclusivity Village 2024 si conferma quindi un appuntamento fondamentale per la promozione di una cultura inclusiva in Città, un’occasione preziosa per riflettere sulle sfide che ancora ci attendono e per costruire insieme una società più giusta e solidale, che si avvalsa per questa seconda edizione del supporto del gruppo editoriale GDS in qualità di media partner.

