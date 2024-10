Fine 1° QT – Viola sotto 18-20

StrettoWeb

Inizia la gara. Coach Cadeo schiera: Fernandez, Idiaru, Paulinus, Ani e Cessel. Tripla di Paulinus in apertura (3-0). Risponde da 3 Lalic (3-3). Quarta pe gli ospiti, 4 in successione (3-7). Risponde Fernandez (5-7). Cessel dalla media, pareggio Viola (7-7). Tripla di Quarta (7-10). Idiaru passa dove solo lui poteva pensare di passare, bella sgasata sul finale con il sottomano anticipato, il vetro è amico, 2 punti (9-10).

Magia di Fernandez! Passaggio splendido sul taglio backdoor di Idiaru che ne mette 2 (11-10). Tripla di Quarta (11-13). Ancora Quarta, coast to coast (11-15). Idiaru ferma Lalic con una bella stoppata in chase down, l’arbitro però chiama fallo: 0/2 dalla lunetta. Ma Lalic si rifà subito da 3… erano meglio i liberi (11-18). Quarta, con contatto, davvero un gran primo quarto il suo (11-20). Paulinus in lunetta: 1/2 (12-20).

Bangu galleggia in area, eurostep e sottomano (14-20). Ruba palla Paulinus, due in contropiede, reazione Viola! (16-20). Dov’è passata la palla di Paulinus? Mamma mia! Simonetti aggancia e ne mette 2 prima della sirena (18-20).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.