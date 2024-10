Fine 1° QT – Viola avanti 20-26

StrettoWeb

Squadre in campo, inizia il derby di Calabria fra Rende e Viola. Coach Cadeo schiera il quintetto base: Fernandez, Idiaru, Paulinus Ani, Donati. Primi due per Idiaru (0-2). Raddoppia Donati (0-4). Tartamella accorcia (2-4). Fernandez da 3, solo retina per l’argentino (2-7). Come si gira Ani in area, sembra un ètoile! (2-9). De Angelis accorcia (4-9). Bomba di Paulinus in angolo, fotocopia di quanto fatto da Fernandez (4-12). Extra pass per Ballati, tripla anche per Rende (7-12). Due punti per Tartamella, i cosentini riducono il gap (9-12).

Ballati in lunetta: 2/2 (11-12). Mamma mia cosa ha sbagliato Donati: 2 errori da sotto, occasione persa per la Viola. Uchenna Ani, two and one: due punti con il libero aggiuntivo, gioco da 3 punti completato per la stella neroarancio (11-15). Primi due per Cessel (11-17). Due liberi dentro per Ballati (13-17). Buon ingresso per Cessel che segna altri 2 punti (13-19), il problema? Che ha anche due falli sul groppone. Due per Simonetti (15-21). Bomba di Lucadamo (18-21).

Due liberi per Fernandez, chirurgico il talento di Bahia Blanca (18-23). Troppi errori per Aldo Gatta da 3, quindi aggiusta la mira e mette il primo: occhio a non farlo entrare in striscia che può fare malissimo (21-23). Ilario Simonetti sulla sirena (20-26), si chiude il primo quarto.

