Volley, Akademia Messina supera in 4 set la Talmassons nel primo test stagionale

StrettoWeb

Test match positivo per Akademia Sant’Anna che, nella prima uscita stagionale, batte in quattro set (19-25, 25-16, 18-25, 20-25) la Cda Volley Talmassons, formazione di serie A1, e si aggiudica il confronto d’esordio del triangolare di Ponte di Legno (Bs). Prova caparbia delle ragazze di coach Bonafede che, nonostante qualche assenza per motivi precauzionali e una preparazione ancora in divenire, tengono testa ad un avversario di categoria superiore, mostrando già compattezza nel gruppo e spirito di sacrificio nei momenti di difficoltà. Ancora una volta e in poco tempo, il tecnico siracusano è riuscito a dare un’identità solida alla squadra, che tornerà utile nei momenti che conteranno davvero.

La partita

Curiosità: proprio contro Talmassons, l’ultima gara della scorsa stagione – nel confronto del PalaRescifina in gara-3 di Semifinale Play-Off – terminata con il passaggio in Finale delle friulane. Nello starting six, Cda Volley Talmassons schiera Eze in regia, Kraiduba suo opposto, centrali Botezat e Kocic, posto 4 Shcherban e Strantzali, libero Gazzola. Risponde Akademia Sant’Anna con Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Olivotto e Modestino, posto 4 Rossetto e Mason, libero Norgini. Migliore realizzatrice dell’incontro l’opposto messinese, Bintu Diop, con 21 punti (15 in attacco con il 38 %, 3 a muro e 3 al servizio), risultata anche Top Acers del match. Top Blocker la centrale di Talmassons, Alexandra Botezat, con 4 muri.

Cda Volley Talmassons: Pamio 0, Gazzola (L) 0, Feruglio n.e., Kocic 3, Ferrara (L) 0, Piomboni n.e., Gannar 3, Eze 5, Shcherban 15, Strantzali 10, Botezat 9, Bucciarelli 0, Kraiduba 14. All. Barbieri, Ass. Parazzoli

Akademia Sant’Anna: Norgini (L) 0, Olivotto 9, Carraro 3, Modestino 6, Rossetto 10, Mason 8, Trevisiol 0, Babatunde 1, Guzin 0, Diop 21. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Le parole di coach Bonafede

Queste le dichiarazioni di coach Bonafede a fine gara: “E’ stata la prima sgambata dell’anno. La squadra ha fatto vedere delle buone fasi di gioco, anche se abbiamo ancora tantissimo su cui lavorare. Dobbiamo affinare molti meccanismi, per cui ben vengano queste gare; solo il confronto con gli altri, accompagnato all’allenamento ci porterà un crescendo di condizione e affiatamento”.

Nel pomeriggio di venerdì 13 Settembre, l’altra gara con le ragazze di Trentino Volley, una delle big del prossimo torneo di A2.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.