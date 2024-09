A Villa San Giovanni la 5ª Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

StrettoWeb

Edizione numero 5 alle porte, per un agognato appuntamento che anno dopo anno conosce sempre maggiori e più entusiastiche adesioni. La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, kermesse fortemente voluta dall’ASI per incentivare in misura ancora più capillare l’attenzione verso le più pregiate auto e moto delle trascorse epoche, farà tappa per il quinto anno consecutivo, quindi fin dalla sua prima istituzione, nell’accogliente location della Marina dello Stretto, cioè il Porto Turistico di Villa San Giovanni.

Ricalcando il successo tangibile delle scorse edizioni, sempre molto partecipate, l’imminente evento del 2024 conta di superare i ben 200 veicoli presenti dodici mesi fa tra auto e moto esposte, tutte di straordinario livello sportivo e storico. La gamma di mezzi esposti spazierà dalle aristocratiche Super Sedan degli anni ’20 alle Gran Turismo ad alte prestazioni di più decenni diversi, passando per le sempre più acclamate e richieste YoungTimer, intramontabili sportive degli anni ‘80 e ‘90 in continuo rialzo di valutazione e di interesse. Non mancheranno anche carrozzerie speciali di esemplari molto esclusivi.

Alle splendide e spesso rare esecuzioni a quattro ruote presenti si affiancheranno anche le splendide Vespe degli autorevoli Club di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Motta San Giovanni, diretti rispettivamente da Francesco Pratticò, Enzo Caridi e Marco Quattrone. L’organizzazione dell’evento è curata dal noto “Club Aremes Lillo Cavallo”, guidato dal collezionista reggino Natale Romeo, in sinergia con i club Scuderia Rosso Corsa 150ª e con lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria. All’interno dell’evento sono previsti vari momenti conviviali, uno spettacolo di ballo a cura del Gruppo folkloristico “La Ginestra”, la degustazione di raffinate specialità dolciarie tipiche del territorio e di buon gelato artigianale, offerti dalla Pasticceria Fragomeni, dalla pasticceria Ficara di Romeo e dalla gelateria TreBottoni di Demetrio Romeo.

Dopo appena qualche giorno, il fitto e pregiato calendario eventi del “Club Aremes Lillo Cavallo” continuerà con uno Special Event di altissimo lignaggio quale l’edizione numero 18 del “Gran Tour delle Calabrie”, organizzato in sinergia dalla Scuderia Brutia, dal Club Aremes Lillo Cavallo e da MG Car Club d’Italia, in partenza da Reggio Calabria il 3 ottobre e in arrivo a Maratea tre giorni dopo, attraverso varie ed intense tappe che toccheranno splendidi luoghi della Calabria, raggiunti su straordinarie vetture di svariate epopee dell’automobilismo ed alla presenza dei vertici ASI nazionali.

