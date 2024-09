I Vigili del Fuoco Reggio Calabria conquistano 7 medaglie a Bari nella Lotta Greco-Romana

StrettoWeb

Al Memorial “Mario Bisignani 2024”, che ha avuto luogo a Bari il 22 settembre scorso, nella Lotta Greco-Romana i lottatori del G.S. Vigili del Fuoco “G. Merilillo” Reggio Calabria hanno fatto furore. Nella prima trasferta, dopo la piccola pausa estiva, i lottatori del G.S. Vigili del Fuoco tornano dalla Puglia con 7 medaglie: 1 Oro, 4 Argento e 2 Bronzo.

Il dettaglio delle medaglie ottenute:

Oro per Christian Muscianese che nella categ. fino a 55 kg. sale sul gradino più alto del podio. Il sedicenne reggino, dimostra tanta personalità, vincendo tutti gli incontri disputati.

Argento nella classe Over per Christian Asciutto nella categoria di peso fino a 63 kg. e Marco Tripodi nella categoria fino a 72 kg. Ancora Argento negli Under per Gabriele Condello nella categoria fino a 48 kg. e di Antonino Pellicanò nella categoria fino a 92 kg.

Bronzo conquistato sempre negli Under da Domenico Spanò nella categoria fino a 80 kg. e da Mamuka Botchorishivili nella categoria fino a 71 kg.

Gara esemplare sotto tutti i punti di vista, gestita tecnicamente dagli atleti e guidata dall’angolo dal Maestro Fabio Spanò, blasonato tecnico internazionale con esperienze in competizioni Europee e Mondiali, tanto da meritarsi dalla Federazione Nazionale l’incarico di tecnico Azzurro delle squadre Giovanili e punto di riferimento in Calabria per lo sviluppo della Lotta che tanto sta dando alla nostra regione.

“Il lavoro programmato – ha espresso il D.T. M° Mimmo Spanò – sta dando i risultati sperati, i tornei di avvicinamento alle gare che contano servono a verificare il lavoro che quotidianamente viene svolto in palestra. Sacrificio, sudore e autostima, ingredienti indispensabili al raggiungimento di grandi obiettivi”. Prossimi appuntamenti: Campionati Italiani Under 13 a Ostia Lido, Roma, il 12 ottobre; Coppa Italia a Rovereto il 9 novembre 2024.

