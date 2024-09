“Viaggio ‘nte vanedde”: il progetto di mappatura interattiva presentato a Giampilieri

StrettoWeb

Presenti gli assessori Liana Cannata ed Enzo Caruso, anche in rappresentanza del sindaco Federico Basile, si è svolta a Giampilieri la presentazione del progetto “Viaggio ‘nte Vanedde”, l’iniziativa, patrocinata dal comune di Messina, di mappatura territoriale online e offline realizzata dall’associazione Giampilieri 2.0 per costruire un racconto del proprio territorio fruibile da tutti.

L’incontro è stato organizzato per mettere a conoscenza i residenti e non del funzionamento e delle caratteristiche della mappatura attraverso un tour del paese. I presenti hanno potuto sperimentare l’accesso alle informazioni sui luoghi e alle storie dei residenti tramite Qr Code, utilizzano piattaforme già conosciute con l’obiettivo di creare un’apposita app per conoscere il paese anche attraverso la sua storia e le storie raccontate.

Gli assessori Cannata e Caruso hanno espresso il sostegno dell’Amministrazione comunale per il progetto e si sono fatti anche promotori dello stesso, evidenziando nella sua replicabilità il potenziale per diventare davvero un asset del tutto nuovo nella cosiddetta “Economia dei Borghi”.

Subito dopo il tour, gli ospiti si sono diretti nella piazza della Chiesa di San Nicola, dove hanno potuto assistere alla presentazione del progetto da parte del presidente dell’associazione Giuseppe De Luca e dall’ideatore e coordinatore del progetto Antonio Micali e una parte di coloro che hanno contribuito alla sua costruzione. Durante la presentazione sono emerse le grandi potenzialità del progetto: in particolar modo la sua caratteristica di essere un grande supporto alle pratiche di Slow Tourism, garantendo un percorso che può essere fruito in maniera autonoma, indipendente e replicabile.

“Viaggio ‘nte Vanedde” è un format, infatti, che può essere ripetuto anche in altri contesti simili a quello di Giampilieri. In quest’ottica l’associazione stessa si fa promotrice del progetto garantendo a chiunque fosse interessato formazione e tutoraggio così da rendere “Viaggio ‘nte Vanedde” un brand riconoscibile e facilmente accessibile.

L’associazione inoltre ha anticipato che, per assicurare un’accessibilità sempre più trasversale al progetto, realizzerà un “libro-guida” di “Viaggio ‘nte Vanedde” raccogliendo al suo interno le immagini attualmente presenti sul profilo Instagram @viaggiontevanedde, le descrizioni ad esse legate e le trascrizioni dei racconti attualmente fruibili sul podcast Spotify dell’iniziativa.

