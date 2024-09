Versace a Galatro per programmare la bonifica delle aree circostanti alle Terme

StrettoWeb

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nel comune di Galatro, affrontando in quella sede, insieme al Sindaco del comune pianigiano Pino Sorbara ed alla sua amministrazione, il problema della bonifica delle zone contigue alle Terme, intervento urgente da realizzare al fine di ristabilire il corretto equilibrio con la flora locale. Le Terme da sempre rappresentano, non solo per Galatro, ma per l’intero territorio metropolitano, un indubbio centro di interesse ed aggregazione, sia in quanto volano di sviluppo turistico, economico e sociale, sia per la naturale bellezza ed il fascino che le caratterizza, sia, non ultimo, per l’importante aspetto sanitario e curativo che fa di questo sito non solo un centro bello ed importante ma anche necessario per tutta quella platea di utenti che ha può trarre giovamento da trattamenti termali.

“Purtroppo non sempre è stata data la giusta attenzione per i borghi del nostro territorio – ha affermato il vicesindaco Carmelo Versace – ed una istituzione importante come Città Metropolitana non può più attendere che altri enti si occupino di cose di loro pertinenza. Ecco, da qui, l’indirizzo politico del Sindaco Falcomatà di intervenire in settori così nevralgici per sopperire a passate mancanze e prendersi carico delle opere che giustamente necessitano manutenzione ed attenzione costante in prospettiva di una piena godibilità da parte di cittadini locali e turisti”.

La visita del vicesindaco è poi proseguita presso il complesso termale, risorsa che merita di essere valorizzata per le motivazioni espresse dallo stesso Versace, auspicando investimenti mirati, da programmarsi nel tempo anche secondo le volontà galatresi e dell’amministrazione comunale al fine di sfruttarne appieno il potenziale. Nel corso dell’incontro con gli amministratori territoriali si è discusso inoltre di rendere accessibile il borgo attenzionando la viabilità provinciale di pertinenza del Comune di Galatro e della sua relativa segnaletica. L’incontro proficuo da entrambe le parti ha definito una roadmap che vedrà nel corso delle prossime settimane un nuovo incontro per verificare se gli interventi programmati sono stati effettuati regolarmente per un territorio che da troppo tanto tempo non beneficia delle giuste attenzioni.

