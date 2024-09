Calcio, il Val Gallico vince il derby contro la Pro Pellaro: decisivo Carvajal

StrettoWeb

Il Val Gallico si aggiudica il derby in casa della Pro Pellaro. Nuovamente decisivo Seba Carvajal, che con una doppietta ribalta l’iniziale vantaggio bianconero griffato Sapone. Grande reazione da parte di tutta la squadra, che vale la terza vittoria in altrettante gare disputate. E sabato al “Lo Presti” arriva il Melicucco. A fine gara raccolto il pensiero di mister Peppe Aquilino, che elogia tutto il gruppo.

“Non era una gara semplice, era un derby, e Carvajal è stato ancora una volta decisivo. Lui e Robaina hanno stretto i denti e hanno voluto a tutti i costi essere in campo, nonostante non fossero stati bene in settimana. È ancora una volta la vittoria del gruppo, della società e ce la teniamo stretta”.

Prima volta sotto nel punteggio, grande reazione.

“Anche questo è stato un test. Siamo andati in svantaggio e credo che la squadra abbia dimostrato grande maturità, rimanendo in partita, credendoci sempre, con pazienza e concentrazione. C’è da essere felici perché ci portiamo a casa un risultato meritato”.

Ancora non è stato fatto niente…

“Ci godiamo la vittoria, ma ancora non è stato fatto niente. Non è il momento di guardare la classifica, pur essendo primi a punteggio pieno. Non è il momento di pensarci più di tanto. Al contrario bisogna pensare a sabato, alla sfida col Melicucco, anche questa fondamentale. I risultati di oggi ci confermano ancora una volta che non ci sono partite semplici, con sorprese su tanti cambi. Testa bassa e lavorare, ma con entusiasmo, credendo nelle nostre forze. Vincere un derby tirato, contro una Pro Pellaro così forte – conclude Aquilino – ci dà tanta autostima e ci aiuterà a lavorare al meglio”.

