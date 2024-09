Val Gallico, ufficiali due nuovi arrivi: ecco Pellegrino e Utano

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio “rende noto il tesseramento dei calciatori Santo Pellegrino e Giuseppe Utano. Entrambi, nella scorsa gara contro il Melito, hanno preso parte alla lista convocati (Utano è subentrato propiziando la rete del raddoppio)”. Così in una nota il club reggino ufficializza gli ultimi due nuovi arrivi.

“Pellegrino, attaccante classe 1994, è cresciuto nella APD Gallicese, esordendo peraltro giovanissimo anche in Eccellenza. Quindi il passaggio all’Hinterreggio dove disputa Juniores ed arrivando anche alla Serie D. Indossa in seguito le maglie di Villa San Giuseppe, Aurora, Gallico Catona, Archi, Pro Pellaro e Bagnarese. Esperienza, fisicità e fiuto del gol fanno tra le sue migliori caratteristiche. Utano, dopo aver mosso i primi passi nella Academy Reggio, è passato al Bocale, disputando i campionati Allievi Èlite e Juniores con qualche apparizione anche in Eccellenza con la prima squadra. Giovane di prospettiva che ha già fatto intravedere l’ottimo potenziale”.

Novità staff tecnico

“Novità, infine, anche nello staff tecnico, con il prof. Simone Polito che già da qualche settimana cura la preparazione atletica della squadra. Subentra di fatto ad Andrea Siclari che per motivi lavorativi si è trasferito a Lecco ed a lui, da parte di tutto l’entourage Val Gallico, vanno i migliori auguri per il suo futuro professionale, ringraziandolo per quanto fatto”, si legge ancora.

