Val Gallico, altri due nuovi arrivi: ufficiali Bonadio e Nucera

L’ASD Val Gallico Calcio “rende noto il tesseramento dei calciatori Davide Bonadio e Michele Nucera”. Per Bonadio è di fatto un ritorno a casa. Attaccante, classe 1997, ha militato nel Gallico Catona anche in Eccellenza. Cresciuto proprio nel Catona e poi nel settore giovanile del Catanzaro, tanta Serie D per lui con Messina, Cittanovese e Palmese. L’operato sul fronte mercato della coppia Verduci-Serrao garantisce un ulteriore freccia alla faretra di mister Aquilino. “Contento di abbracciare questo progetto ambizioso e di ritrovare alcuni compagni di squadra ed il mister”, le sue parole.

Michele Nucera è invece un promettente e giovane portiere (2007) che quest’anno ha già ricoperto il ruolo di secondo ad Africo alla prima giornata di campionato. Prodotto del vivaio Academy Reggio ha giocato anche negli Allievi Élite del Bocale.

